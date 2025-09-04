logo pulso
Con grupo especializado se incrementó decomiso de "huachicol": SSPC

Por Rubén Pacheco

Septiembre 04, 2025 01:57 p.m.
A
Con grupo especializado se incrementó decomiso de huachicol: SSPC

Derivado de la llegada de un grupo especializado federal en detección en tráfico de combustible y de vehículos robados, en 2024  la Guardia Civil Estatal (GCE) incrementó el aseguramiento de tráileres que transportaban "huachicol".

Así lo informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, quien refirió que, dada la capacidad de análisis de la agrupación de élite, de manera inmediata se obtuvieron resultados.

"Se detectaba que este transporte estaba ilegal. Se ponía a disposición de la FGR. Yo creo que se deriva de ese tema en cuanto a la actividad o que haya subido la estadística en aseguramiento de huachicol", complementó.

Durante el 2024 de los 541 mil 910.0 litros de hidrocarburo ilegal asegurado en territorio potosino, el 81 por ciento de las acciones las procesó la corporación estatal, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2025.

SLP

Rubén Pacheco

