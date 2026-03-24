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Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Solo deja daños y derrame de diésel

Por Redacción PULSO

Marzo 24, 2026 10:57 a.m.
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Un tráiler con tolva cargada de melaza de maíz volcó la mañana de este martes en el libramiento de Villa de Reyes, en su incorporación hacia la carretera 57 con dirección a Querétaro; el incidente solo dejó daños materiales.

El reporte se registró antes de las 10:00 horas, cuando la unidad perdió el control hacia su lado izquierdo al intentar integrarse a la vialidad, impactó contra la guarnición metálica y terminó volcada sobre su costado.

En el lugar se registró derrame de diésel sobre el asfalto, lo que obligó a extremar precauciones en la zona.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron para acordonar el área y coordinar las labores correspondientes, sin que se reportaran personas lesionadas.

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