Vuelca tráiler en Villa de Reyes
Solo deja daños y derrame de diésel
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Un tráiler con tolva cargada de melaza de maíz volcó la mañana de este martes en el libramiento de Villa de Reyes, en su incorporación hacia la carretera 57 con dirección a Querétaro; el incidente solo dejó daños materiales.
El reporte se registró antes de las 10:00 horas, cuando la unidad perdió el control hacia su lado izquierdo al intentar integrarse a la vialidad, impactó contra la guarnición metálica y terminó volcada sobre su costado.
En el lugar se registró derrame de diésel sobre el asfalto, lo que obligó a extremar precauciones en la zona.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron para acordonar el área y coordinar las labores correspondientes, sin que se reportaran personas lesionadas.
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