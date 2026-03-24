Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Un tráiler con tolva cargada de melaza de maíz volcó la mañana de este martes en el libramiento de Villa de Reyes, en su incorporación hacia la carretera 57 con dirección a Querétaro; el incidente solo dejó daños materiales.

El reporte se registró antes de las 10:00 horas, cuando la unidad perdió el control hacia su lado izquierdo al intentar integrarse a la vialidad, impactó contra la guarnición metálica y terminó volcada sobre su costado.

En el lugar se registró derrame de diésel sobre el asfalto, lo que obligó a extremar precauciones en la zona.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron para acordonar el área y coordinar las labores correspondientes, sin que se reportaran personas lesionadas.

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