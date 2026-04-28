Vuelca vehículo en la Valles-Tampico; tres lesionados

TAMUÍN.- Tres personas resultaron lesionadas luego de que el vehículo en el que viajaban se salió del camino y volcó en la curva de La Calandria, en Tamuín.

Accidente en curva La Calandria y rescate de Bomberos

El accidente sucedió este martes por la tarde, en el tramo de Tamuín hacia Ciudad Valles, a unos metros del área urbana, donde socorristas de Bomberos Voluntarios auxiliaron a tres personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada, los afectados viajaban en un vehículo color gris, que presuntamente era conducido a exceso de velocidad.

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Detalles del accidente y consecuencias

Por ello, al pasar por la curva mencionada, el conductor perdió el control del volante, salió de la cinta asfáltica y volcó hacia un desnivel.

Los tres ocupantes quedaron atrapados; sin embargo, fueron rescatados con vida y posteriormente trasladados al Hospital Básico Comunitario. No se dieron a conocer sus identidades.