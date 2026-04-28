logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelca vehículo en la Valles-Tampico; tres lesionados

El conductor perdió el control del vehículo por exceso de velocidad

Por Huasteca Hoy

Abril 28, 2026 04:21 p.m.
A
Vuelca vehículo en la Valles-Tampico; tres lesionados

TAMUÍN.- Tres personas resultaron lesionadas luego de que el vehículo en el que viajaban se salió del camino y volcó en la curva de La Calandria, en Tamuín.

Accidente en curva La Calandria y rescate de Bomberos

El accidente sucedió este martes por la tarde, en el tramo de Tamuín hacia Ciudad Valles, a unos metros del área urbana, donde socorristas de Bomberos Voluntarios auxiliaron a tres personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada, los afectados viajaban en un vehículo color gris, que presuntamente era conducido a exceso de velocidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Detalles del accidente y consecuencias

Por ello, al pasar por la curva mencionada, el conductor perdió el control del volante, salió de la cinta asfáltica y volcó hacia un desnivel.

Los tres ocupantes quedaron atrapados; sin embargo, fueron rescatados con vida y posteriormente trasladados al Hospital Básico Comunitario. No se dieron a conocer sus identidades.

LEA TAMBIÉN

Ejecutan a balazos a un funcionario de Tamuín en taquería

Hombres armados le dispararon y huyeron dejándolo sin vida

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vuelca vehículo en la Valles-Tampico; tres lesionados
Vuelca vehículo en la Valles-Tampico; tres lesionados

Vuelca vehículo en la Valles-Tampico; tres lesionados

SLP

Huasteca Hoy

El conductor perdió el control del vehículo por exceso de velocidad

Caen dos por balear y atropellar a su víctima en Villa de Reyes
Caen dos por balear y atropellar a su víctima en Villa de Reyes

Caen dos por balear y atropellar a su víctima en Villa de Reyes

SLP

Redacción

José "N" y Aurelio "N" fueron asegurados por la PDI en cumplimiento de un mandamiento judicial

A balazos, ultiman a hojalatero en la Rural Atlas
A balazos, ultiman a hojalatero en la Rural Atlas

A balazos, ultiman a hojalatero en la Rural Atlas

SLP

Redacción

Paramédicos del CRUM confirmaron la muerte del hombre ultimado tras recibir varios disparos en la calle Luna.

Ataque armado en Ciudad 2000 deja un hombre herido
Ataque armado en Ciudad 2000 deja un hombre herido

Ataque armado en Ciudad 2000 deja un hombre herido

SLP

Pulso Online

Paramédicos lo trasladaron a la Clínica de IMSS número 50