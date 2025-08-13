Vuelcan en una camioneta en la zona Tének; pareja sobrevive

Una camioneta se salió del camino y volcó cerca del ejido San Antonio Huichimal, dejando como saldo a una pareja con lesiones leves.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas del martes, en el kilómetro 9 de la carretera estatal Valles-La Lima, a donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, así como elementos de Protección Civil Municipal y de la Guardia Civil Estatal.

La unidad, una camioneta Ford Escape color guinda, quedó a un costado de la carretera, en un desnivel, con la carrocería severamente dañada y el parabrisas destrozado.

Los ocupantes ya habían salido por sus propios medios; milagrosamente se encontraban de pie y sin lesiones de gravedad. Se trataba de Carlos Martínez, de 47 años, y Santa Martínez, de 42.

Testigos que reportaron el accidente a los cuerpos de emergencia mencionaron que había más de cinco personas lesionadas; sin embargo, solo la pareja viajaba en la camioneta.

El hombre rechazó recibir atención médica, mientras que la mujer presentó únicamente heridas superficiales por vidrios rotos, sin requerir traslado a un hospital.

Se presume que el accidente fue causado por el exceso de velocidad y la falta de precaución.