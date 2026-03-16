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118 mil personas visitan parques estatales durante el fin de semana

Alta afluencia en parques estatales el fin de semana.

Por Redacción

Marzo 16, 2026 01:57 p.m.
A
118 mil personas visitan parques estatales durante el fin de semana

Más de 118 mil personas acudieron este fin de semana a los parques Tangamanga I y II, en la capital potosina, así como al Parque Las Camelias, en Matehuala, de acuerdo con datos de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt).

Las autoridades señalaron que durante estos días familias, jóvenes y personas adultas utilizaron las áreas verdes, espacios deportivos y zonas recreativas de estos parques para realizar actividades al aire libre y convivir.

El titular del Cecurt, Joaquín García Martínez, indicó que la asistencia registrada refleja el uso constante de estos espacios públicos por parte de la población. Señaló que en los parques se realizaron actividades recreativas y presentaciones musicales, además del uso habitual de instalaciones para ejercicio y esparcimiento.

Los parques Tangamanga I y II en la capital, junto con Las Camelias en Matehuala, son algunos de los principales espacios públicos administrados por el gobierno estatal para actividades recreativas y culturales.

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Autoridades estatales señalaron que estos sitios se mantienen como puntos de encuentro para la convivencia familiar y actividades deportivas, especialmente durante fines de semana y periodos de mayor afluencia.

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