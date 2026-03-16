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Alta afluencia turística por el puente largo

Miles de visitantes llegaron a Valles desde el viernes

Por Redacción

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Alta afluencia turística por el puente largo

CIUDAD VALLES.- Ya se tienen más de 1,300 habitaciones ocupadas en este fin de semana largo, de acuerdo con Turismo Municipal.

El fin de semana largo propició que hubiera visitantes en la región, alcanzando este fin de semana un 70 de ciento de ocupación la hotelería de Valles, de acuerdo con datos de la dependencia de marras.

El municipio de Valles cuenta con 1 mil 950 habitaciones totales, de las cuales, más de 1 mil 300 tuvieron ocupantes por el fin de semana largo que comenzó desde el viernes, para muchas familias y que termina hasta la tarde de este lunes 16 de marzo. 

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