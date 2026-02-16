logo pulso
Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

217 parejas se casan en Plaza de Armas

Ceremonia "Da el sí con la Familia" reunió a contrayentes de la capital, La Pila y Bocas

Por Redacción

Febrero 16, 2026 05:55 p.m.
Un total de 217 parejas contrajeron matrimonio civil este 16 de febrero en la Plaza de Armas, como parte de la ceremonia denominada "Da el sí con la Familia", organizada por el Ayuntamiento de la capital.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos y la presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, participaron como testigos de honor en el acto, en el que también intervinieron diversas Oficialías del Registro Civil.

Participación y mensajes de autoridades municipales

Durante la ceremonia, Arriaga Márquez llamó a las parejas a fortalecer la comunicación y el respeto en sus hogares. Por su parte, el edil señaló que el matrimonio civil, además de formalizar la unión, representa un compromiso legal entre los contrayentes y hacia sus hijas e hijos.

En el evento participaron parejas de la capital y de las delegaciones de La Pila y Bocas, así como matrimonios igualitarios.

Tras la firma de actas, las parejas celebraron con fotografías y el tradicional corte de pastel. De acuerdo con el Ayuntamiento, la jornada buscó brindar certeza jurídica a las nuevas familias potosinas.

