4T es referente de unidad nacional: Espino

En su visita a la capital potosina, Manuel Espino Barrientos, presidente nacional de la organización política Ruta 5 (R5), respaldó hoy la candidatura de Juan Carlos Machinena Morales al Gobierno del Estado.

Al tomar la palabra durante una actividad en la explanada del Centro de las Artes de San Luis Potosí, dijo que la 'cuarta transformación' es un referente de la unidad nacional, dado que ha convocado a millones de ciudadanos independiente de sus preferencias partidistas, extracto social o creencia religiosa.

Ante decenas de simpatizantes que si portaban cubrebocas, pero que por momentos se aglomeraron sin la sana distancia, advirtió a los partidos políticos de San Luis Potosí que, si postulan "pillos" o candidatos con intereses económicos o de poder, desde la sociedad se encargarán de que no lleguen.

El ex presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), declaró que Machinena Morales se postulará por determinado partido, pero en las urnas, todo el apoyo que reciba será por el perfil que representa y no, por la ideología partidista o de un instituto político en particular.

"Venimos a respaldar a la mejor persona dadas las circunstancias actuales en San Luis Potosí. Conocemos otras alternativas, a otros aspirantes, pero hemos sido muy exigentes en la selección, y no cabe duda, y el mejor hombre para gobernar San Luis Potosí hoy: es el arquitecto Juan Carlos Machinena", aseguró.