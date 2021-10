90 nuevos contagios de Covid previo a vacunación de mayores de 18 años y menores con comorbilidades

La Secretaría de Salud de San Luis Potosí y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, informan que, hasta este domingo 24 de octubre, se registran 100 mil 798 casos totales de Covid-19, con la confirmación de 90 nuevos contagios de acuerdo al reporte epidemiológico de las últimas 24 horas.

De estos nuevos contagios, 67 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria 1; 4 en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; uno en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; 2 en la Jurisdicción Sanitaria IV de Rioverde; 9 en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; 4 en la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale y en la Jurisdicción Sanitaria VII de Tancanhuitz también no se presentaron casos nuevos.

En cuanto a decesos, se reportan 4 nuevos para un total de 6 mil 730 muertes. De estas defunciones, 1 corresponde a mujeres y 3 en hombres de 45 a 86 años de edad.

Para este día, permanecen 104 personas hospitalizadas, de las que 20 requieren de respiración asistida.

El Comité Estatal para la Seguridad en Salud reiteró que a partir del lunes 25 al viernes 29 dará inicio la aplicación de la segunda dosis de Astra Zeneca para personas de 18 años y más, embarazadas de más de 18 años de edad y menores de 12 a 17 años con comorbilidades en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez.

Las sedes para los mayores de 18 años de edad son: en las instalaciones de la FENAPO, ahí se tendrá el acceso peatonal y vehicular, al igual que en el estadio Alfonso Lastras; los siguientes puntos de vacunación solo se aplicará con acceso peatonal en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento (entrada principal por la calle Zenón Fernández), Centro de Convenciones y en la zona industrial se instalará el módulo en la empresa BMW S.L.P. Greenflield Office (GO) de las 9:00 a las 18:00 horas.

Reiterar también que de manera aleatoria se estará iniciando la vacuna para la población del municipio de Soledad de Graciano Sánchez en: la Escuela Primaria Pedro Montoya (Jardín Hidalgo No.2) y en la Escuela Secundaria Graciano Sánchez (Escontría S/N), en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Los documentos que deben presentar son: comprobante de primera dosis de vacunación Astra Zeneca, hoja de registro ante el portal del Gobierno Federal (https://coronavirus.gob.mx/ vacunación-covid/ ), identificación oficial con fotografía, CURP actualizado, y presentar un comprobante de domicilio en caso de su identificación no aparezca su dirección.

Para el sector de los menores de edad de 12 a 17 años de edad con comorbilidades, tendrán diferentes sedes: el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1 (IMSS ZAPATA), el acceso es por la calle de Tomasa Estévez, S.L.P.; el Hospital del Niño y la Mujer (Blvd. Antonio Rocha Cordero #2520, San Juan de Guadalupe, S.L.P.); El Hospital regional Militar (Coronel Ontañón #153); Hospital rural No. 14 (Carretera Central 57, Km. 617 colonia 22 de Mayo) en Matehuala; Hospital General de Zona No. 6 y Unidad de Medicina Familiar NO. 3 (Blvd. México Laredo No. 194), en Ciudad Valles; la Clínica Hospital ISSSTE (Ejército Nacional No. 100) en Rioverde; en el Hospital General Ébano PEMEX (Prof. Rafael Ramírez No. 103, Col. 18 de Marzo), en Ébano; y finalmente en el Hospital Rural 44 Zacatipan ( Carretera San Martín Km 3, colonia Zacatipan) en Tamazunchale, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

La aplicación también va a llevar un orden alfabético, para el 25 de octubre se convoca a personas con apellidos paternos que empiezan con la A, F, K, O y T; para el martes 26, B, G, L, P y U; para el miércoles 27, C, CH, H, M, Q y V; para el jueves 28, D, I, N, R y W; para el viernes 29, E, J, Ñ, S, X,Y,Z así como también población sin apellido paterno, rezagados y faltantes.

Es importante que al momento que acudan a vacunarse presenten los siguientes documentos: Hoja del registro ante el portal del Gobierno Federal (https://mi vacuna.salud.gob.mx/), su CURP actualizado, constancia de la comorbilidad, expandida por su médico tratante, pediatra u otra especialidad médica particular o institución pública en la que se atiende.

Finalmente, se le recuerda a la ciudadanía que hay que presentarse bien alimentados y no deben suspender medicamentos básicos, además en aquellos pequeños de 12 a 17 años es primordial que acudan en acompañamiento de un adulto con al cuál se le puedan dirigir las acciones o indicaciones específicamente.