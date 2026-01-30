logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

A media tabla, sueldos de la policía de SLP

Por Samuel Moreno

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
A media tabla, sueldos de la policía de SLP

La Policía Municipal de San Luis Potosí se ubica dentro del panorama nacional de corporaciones locales cuyos ingresos se encuentran en rangos medios, de acuerdo con información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y tabuladores municipales vigentes, en un contexto donde los salarios del personal de seguridad pública presentan amplias diferencias entre municipios del país.

Datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2025, elaborado por el INEGI, señalan que 48.3 % del personal de seguridad pública en México percibe ingresos brutos mensuales de hasta 10 mil pesos, sin desagregar cifras específicas por municipio, pero incluyendo a policías estatales y municipales como parte del universo analizado.

En el caso de la capital potosina, información pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí indica que el salario base de un elemento operativo de la Policía Municipal se sitúa alrededor de los 14 mil pesos brutos mensuales, mientras que mandos y rangos superiores cuentan con percepciones mayores conforme al tabulador oficial aprobado por el Cabildo.

Estos ingresos colocan a la corporación municipal de San Luis Potosí por encima del rango salarial más bajo identificado a nivel nacional por el INEGI, aunque aún dentro del margen donde se concentra la mayor parte del personal de seguridad pública del país, según los intervalos reportados en el CNSPE.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias
    Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias

    Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias

    SLP

    Rubén Pacheco

    Avalan cobro por las placas mundialistas
    Avalan cobro por las placas mundialistas

    Avalan cobro por las placas mundialistas

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Implicará un pago de 500 pesos, pero cargos adicionales, si es que el auto no está al corriente

    Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco
    Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco

    Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco

    SLP

    Martín Rodríguez

    Hay mucho margen de negociación para atraer las empresas de proveeduría, aseguró González Martínez

    En SLP, ninguna alianza está definida: Morena
    En SLP, ninguna alianza está definida: Morena

    En SLP, ninguna alianza está definida: Morena

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Cualquier definición deberá tomarse con reserva y sin adelantar conclusiones, señaló Rita Ozalia Rodríguez