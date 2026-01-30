A media tabla, sueldos de la policía de SLP

La Policía Municipal de San Luis Potosí se ubica dentro del panorama nacional de corporaciones locales cuyos ingresos se encuentran en rangos medios, de acuerdo con información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y tabuladores municipales vigentes, en un contexto donde los salarios del personal de seguridad pública presentan amplias diferencias entre municipios del país.

Datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2025, elaborado por el INEGI, señalan que 48.3 % del personal de seguridad pública en México percibe ingresos brutos mensuales de hasta 10 mil pesos, sin desagregar cifras específicas por municipio, pero incluyendo a policías estatales y municipales como parte del universo analizado.

En el caso de la capital potosina, información pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí indica que el salario base de un elemento operativo de la Policía Municipal se sitúa alrededor de los 14 mil pesos brutos mensuales, mientras que mandos y rangos superiores cuentan con percepciones mayores conforme al tabulador oficial aprobado por el Cabildo.

Estos ingresos colocan a la corporación municipal de San Luis Potosí por encima del rango salarial más bajo identificado a nivel nacional por el INEGI, aunque aún dentro del margen donde se concentra la mayor parte del personal de seguridad pública del país, según los intervalos reportados en el CNSPE.

