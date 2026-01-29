Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias
De manera mensual, se erogan alrededor de 150 mil pesos para la operatividad de las pipas que suministran agua potable en la zona metropolitana, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
El funcionario estatal expuso que el costo referido cubre los salarios de los chóferes de las unidades y el abastecimiento de combustible.
Refirió que, de los 40 camiones tipo cisterna del organismo estatal, todas funcionan de manera óptima pese a la carga de trabajo continua, derivado de la falta de suministro del líquido.
“Se abastecen zonas que debieran abastecer con el sistema El Realito, entonces se nos hace algo ilógico, porque El Realito ahorita está trabajando con un volumen de alrededor de 400 litros por segundo, mismos que se puede incrementar”, consideró.
En entrevista, describió que las principales colonias donde se abastece son: El Aguaje, Unidad Habitacional Arbolitos, Providencia, Mayamil, Satélite, Himno Nacional y en las inmediaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).
