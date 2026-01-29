logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias

Por Rubén Pacheco

Enero 29, 2026 04:19 p.m.
A
Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias

De manera mensual, se erogan alrededor de 150 mil pesos para la operatividad de las pipas que suministran agua potable en la zona metropolitana, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

El funcionario estatal expuso que el costo referido cubre los salarios de los chóferes de las unidades y el abastecimiento de combustible.

Refirió que, de los 40 camiones tipo cisterna del organismo estatal, todas funcionan de manera óptima pese a la carga de trabajo continua, derivado de la falta de suministro del líquido.

“Se abastecen zonas que debieran abastecer con el sistema El Realito, entonces se nos hace algo ilógico, porque El Realito ahorita está trabajando con un volumen de alrededor de 400 litros por segundo, mismos que se puede incrementar”, consideró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En entrevista, describió que las principales colonias donde se abastece son: El Aguaje, Unidad Habitacional Arbolitos, Providencia, Mayamil, Satélite, Himno Nacional y en las inmediaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias
Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias

Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias

SLP

Rubén Pacheco

Avalan cobro por las placas mundialistas
Avalan cobro por las placas mundialistas

Avalan cobro por las placas mundialistas

SLP

Ana Paula Vázquez

Implicará un pago de 500 pesos, pero cargos adicionales, si es que el auto no está al corriente

Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco
Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco

Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco

SLP

Martín Rodríguez

Hay mucho margen de negociación para atraer las empresas de proveeduría, aseguró González Martínez

En SLP, ninguna alianza está definida: Morena
En SLP, ninguna alianza está definida: Morena

En SLP, ninguna alianza está definida: Morena

SLP

Ana Paula Vázquez

Cualquier definición deberá tomarse con reserva y sin adelantar conclusiones, señaló Rita Ozalia Rodríguez