Avalan cobro por las placas mundialistas

Implicará un pago de 500 pesos, pero cargos adicionales, si es que el auto no está al corriente

Por Ana Paula Vázquez

Enero 29, 2026 03:53 p.m.
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

Solicitar placas vehiculares conmemorativas del Mundial de Futbol 2026 en San Luis Potosí implicará un pago de 500 pesos, pero cargos adicionales, si es que el auto no está al corriente, luego de que el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Hacienda para establecer este nuevo ingreso no contemplado. 

La modificación establece que este trámite será completamente independiente del control vehicular ordinario, por lo que no sustituye ni reduce los pagos habituales por alta, canje o reposición de placas.

Es decir, quienes opten por una placa especial deberán cubrir ambos conceptos. El costo fue fijado en 16.70 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que con el valor vigente en 2026 equivale a mil 959.07 pesos.

La reforma, promovida por el Ejecutivo estatal encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona  y avalada por mayoría en el Pleno, sostiene que el nuevo cobro busca evitar afectaciones a la recaudación y prevenir exenciones implícitas en los derechos de control vehicular, al tratarse de un esquema opcional y adicional.

En ese sentido, la legisladora Dolores Robles Chairez, presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, señaló que la propia reforma contempla la posibilidad de otorgar beneficios fiscales temporales. 

La ley faculta al Ejecutivo estatal a definir mediante decreto los programas bajo los cuales se emitirán las placas conmemorativas, así como su diseño, vigencia y condiciones de uso, sin modificar el monto aprobado por el Congreso.

LEA TAMBIÉN

Placas de 500 pesos a quien esté al corriente

Éstas no eximen del pago de otros conceptos de control vehicular

