A puestos de vigilancia, gran parte del presupuesto

Por Rubén Pacheco

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
A puestos de vigilancia, gran parte del presupuesto

Dentro de las partidas federales del ejercicio fiscal 2026 que recibirá San Luis Potosí, algunos de los proyectos más relevantes se concentran en la instalación de puntos de videovigilancia, informó Nohemí Proal Huerta, secretaria ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

Añadió que la colocación de la tecnología también considera las cámaras de reconocimiento facial en los 15 puntos de revisión y atención ciudadana, cuyos espacios iniciaron a construirse esta semana.

"Este sistema de videovigilancia estará conectado al C5 y de esa forma, se pueda monitorear las entradas, salidas y flujo vehicular en el estado. Ese es uno de los proyectos más grandes que vamos a estar impulsando", subrayó.

La secretaria ejecutiva refirió que se expandirá el esquema de radiocomunicación, renovación del número de emergencia 9-1-1 y la capacitación de la Guardia Civil Estatal (GCE) y las policías municipales.

Como lo había adelantado el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, Proal Huerta exteriorizó que la actualización del 9-1-1 consistirá en que, mediante el uso de software especializado se brinde mejor atención a la población.

