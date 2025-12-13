Desactivan 5 bailes guadalupanos en vía pública de Soledad

La Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez informó que, al término del operativo de prevención y vigilancia en torno a las festividades de la Virgen de Guadalupe, hubo "saldo positivo" aunque con algunos bailes callejeros suspendidos, 23 personas arrestadas y 53 auxilios ciudadanos atendidos.

Elementos de la Guardia Civil como parte del plan operativo "Guadalupe–Reyes" y en coordinación con el dispositivo interinstitucional BOMI (Base de Operaciones Mixtas), reforzaron la presencia preventiva en iglesias, colonias y puntos de gran afluencia de personas.

Al final de las actividades, se informó de tres acompañamientos a peregrinaciones; cinco bailes callejeros desactivados; 15 colonias recorridas con presencia policial preventiva; 53 auxilios ciudadanos atendidos; 14 personas arrestadas por faltas administrativas y nueve personas detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Guardia Civil de Soledad reiteró su compromiso de continuar con el despliegue de estrategias preventivas durante toda la temporada decembrina en coordinación con los tres órdenes de gobierno y con las y los ciudadanos, para garantizar la paz social y la tranquilidad de las familias residentes en este municipio.

