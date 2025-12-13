Pide RGC "bajarle dos rayitas" a discrepancias entre Congreso y la UASLP

Derivado de las diferencias generadas en las últimas semanas por la asignación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona conminó al Congreso del Estado y a Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la UASLP "bajarle dos rayitas" a las discrepancias.

En días pasados, Zermeño Guerra sostuvo una reunión con el secretario general J. Guadalupe Torres Sánchez en Palacio de Gobierno del Estado, a fin de abordar diferentes temas entre la casa de estudios y la administración estatal.

El mandatario estatal dijo desconocer de qué trató la interlocución entre los dos funcionarios, pues él se encontraba en una actividad oficial en la Ciudad de México, por lo tanto, la próxima semana ya habrá información sobre las cuestiones tratadas.

Consideró que las y los congresistas integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado y el directivo universitario deben dejar de lado la "soberbia", en aras de resolver un pendiente indispensable como son las partidas presupuestales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La verdad que veo un tema muy trabado entre diputados y el rector, pero, pues ojalá que le bajen dos rayitas, y sobre todo el rector. Ya que no se pongan tan retadores", concluyó Gallardo Cardona.