A un año de haber superado el Covid (VIDEO)

Sergio Bravo Ornelas superó la Covid-19 hace más de un año, pero sigue tratando el trauma que le causó la hospitalización y el mantenerse despierto aún en las madrugadas, con el único pensamiento de seguir respirando.

Hasta hace tres meses el insomnio seguía afectando a Sergio, sin embargo, tras un largo peregrinar en consultorios de especialistas, por fin dio con un psiquiatra que determinó que tenía signos de estrés post traumático en un nivel previo al pensamiento suicida y le recetó antidepresivos que lo han hecho recuperar su ritmo de vida.

Sergio padeció Covid-19 en junio de 2020 a la par de sus esposa e hijas (dos); ellas fueron asintomáticas, pero él desarrolló la forma grave del virus y tuvo que ser hospitalizado en una crisis de baja saturación de oxígeno.

"Después del Covid, tuve nueve meses con síntomas de las secuelas, principalmente el sueño, alergia en la piel, falta de concentración; me estuve atendiendo con médicos generales y hace tres meses que mi organismo se empezó a sentir mejor", recuerda.

Sanjuana Rocha Reyna, esposa de Sergio vivió el otro lado de tener un paciente al borde de la muerte, tanto ella como sus hijas aún perciben a Sergio vulnerable y en cuanto manifiesta cualquier malestar vuelven a esos días de incertidumbre sobre el estado de salud de su padre y esposo.

"El cerebro seguía funcionando"

"Nos salvamos. Estamos en nuestra casa, aparentemente ya caminamos, olemos, estamos comiendo. La rutina de la vida se ve más o menos bien, pero internamente sí hay mucha afectación", señala Sergio quien recuerda los días de su hospitalización.

En el Hospital General de Soledad, Sergio atestiguó el fallecimiento de sus compañeros de cuarto; ya en el área Covid del Nuevo Hospital Central, quienes estaban en recuperación coincidieron en que las y los fallecidos habían cedido al cansancio y por ende dejaron de preocuparse por respirar.

"Dormitabas un ratito y te exaltabas porque pensabas que si te dormías te ibas a morir. Día y noche estabas pendiente de respirar, es algo indescriptible", este estado de alerta se mantuvo en Sergio por más de un año luego de haber sido dado de alta y se manifestó a través de insomnio.

Incluso los médicos que consultó Sergio le refirieron que, a las personas recuperadas de la Covid, les dan tratamiento similar a los veteranos de guerra porque todo lo que presenciaron genera repercusiones en la salud mental.

"Era estar en un campo de muerte, sí es complicado y también es una bendición, los que lo logramos, llegar ahí (al Hospital Central)", subraya.

La vacuna es una oportunidad

Cuando Sergio recibió las dosis de vacuna que le corresponden, presentó síntomas similares a los que lo llevaron al hospital: fiebre, dolor de cuerpo, entre otros, no obstante, agradece haber llegado hasta esa oportunidad.

Con lo que vivieron Sanjuana y Sergio no comprenden cómo hay personas que rechazan ser vacunados contra la Covid-19, la hermana de Sanjuana es una de ellas.

"Yo sí me enojo (...) y le digo: gorda, hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de llegar a eso. A mí me hubiera encantado esa oportunidad para fulanito (...) Me enojo porque no contribuyen a que esto termine", lamenta.

Para Sergio la decisión no es difícil: "lo deberían hacer porque puede ser que estén infectadas y por su ideología le estén haciendo un mal a la gente", considera que quienes rechazan la vacuna deben pensar en que "no nada más son ellos, están afectando a su entorno".





Entiendes que hay cosas más importantes

Sanjuana y Sergio son comerciantes, durante la hospitalización de Sergio vieron afectados sus negocios, sin embargo, lo que han vivido los ha llevado a priorizar la salud por sobre lo económico.

"La pandemia me ayudó a entender que había cosas más importantes, económicamente lo vivimos como comerciantes de que hay una secuela, pero ha sido fácil, a los que tenemos la fortuna de que la persona pudo regresar, entiendes que no puedes perder el tiempo", sostiene.

Sergio menciona que si bien, la economía es uno de los pilares de la familia, el tener una segunda oportunidad lo lleva a valorar las cosas de forma diferente. Reconoce, sin embargo, que las cuentas por pagar siguen llegando y tratan de mantener sus comercios a flote a la par de que mantienen las medidas de sana distancia para evitar volverse a contagiar.

Ambos coinciden que si algo pudieran requerir a cualquier nivel de gobierno, es la implementación de campañas permanentes de vacunación, pues los horarios y días limitados, propician que personas interesadas en vacunarse, pero con trabajo, pierden la oportunidad.