A un mes del caso, sin responsables por presunto abuso de policías en Salinas

A casi un mes que se reportó la presunta irrupción de siete policías estatales en un restaurante del municipio de Salinas de Hidalgo para causar destrozos y robarle el celular a una de las propietarias, sigue se confirmarse la participación de elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

Así lo informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien refirió que ha entablado diálogo con el presidente municipal para obtener datos al respecto, sin embargo, reporte no tener mayor información

Aunado a ello, exteriorizó que, pese a llevar a cabo una investigación interna en el área de Asuntos Internos, la corporación estatal no ha definido que oficiales de la institución hayan cometido abusos en contra de la ciudadanía.

"Hemos estado realizando la investigación (...) hemos estado con los regionales. En el caso de Salinas hemos hablado con el presidente municipal, el presidente municipal expresa que él está muy satisfecho que realiza la Guardia Civil Estatal", comentó.

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El pasado 16 de febrero se dio a conocer que siete guardias estatales ingresaron de manera violenta y rompieron cerraduras de muebles, maltrataron a quienes se encontraban en el interior y a la hija del dueño, le robaron el teléfono celular.