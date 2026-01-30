Abandera el alcalde capitalino atletas, rumbo a Olimpiada CONADE 2026

El edil refrendó el respaldo del Gobierno de la Capital al deporte y al talento juvenil, durante el abanderamiento de la Delegación Municipal que competirá en la fase estatal de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, realizado este jueves en la Plaza del Carmen; el Presidente Municipal entregará becas económicas y tablets a los medallistas Capitalinos.

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, encabezó el abanderamiento de la Delegación Municipal que representará a la Capital potosina en la fase estatal de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, en un acto realizado en la Plaza del Carmen, frente al Teatro de la Paz, donde más de 750 atletas recibieron sus uniformes oficiales.

Durante su mensaje, el alcalde reconoció el esfuerzo, la disciplina y la constancia de las y los jóvenes deportistas, a quienes exhortó a competir con entrega, juego limpio y orgullo por representar a San Luis Potosí. Señaló que cada atleta es ejemplo de perseverancia y dedicación, y un motivo de orgullo para la ciudad.

Asimismo, el alcalde Enrique Galindo Ceballos se comprometió a respaldar de manera directa a las y los atletas que obtengan medallas en esta justa nacional, quienes recibirán como incentivo una tableta electrónica y podrán acceder a una beca municipal, como parte del impulso que el Gobierno de la Capital brinda al desarrollo deportivo y a las nuevas generaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, el Director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso Molina, destacó el esfuerzo conjunto de las y los atletas y de sus familias para participar en competencias de este nivel, y subrayó que representar a San Luis Potosí en eventos estatales, nacionales e internacionales es reflejo del trabajo constante y del crecimiento del deporte en la Capital.

La Olimpiada Nacional CONA-DE es el evento deportivo amateur más importante del país, en el que participan los 32 estados de la República Mexicana, así como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Mexicanos en el Extranjero, con el objetivo de fortalecer la cultura física y el deporte entre niñas, niños y jóvenes. La fase municipal de la Olimpiada Nacional CONADE 2026 se desarrolló a partir de un proceso selectivo en el que participaron más de mil 850 atletas del municipio de San Luis Potosí y sus delegaciones, desde noviembre de 2025 hasta enero de este año. La Delegación Municipal está conformada por 750 atletas en 21 disciplinas y concentra el 60 por ciento de la representación potosina que competirá en las fases macroregional y nacional.