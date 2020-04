Aberrante y deleznable, que políticos incluyan sus nombres en donativos durante la contingencia: Nava

Poner túneles o entregar aportaciones con el nombre de un político es lo más aberrante porque significa traicionar la confianza de la gente, aseguró el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios, cuestionado acerca de programas de reparto de ayuda con motivo de la emergencia sanitaria del COVID-19.

Explicó que repartir la ayuda desde los gobiernos no es ningún acto de oportunismo, pero lo deleznable es que aparezcan políticos que coloquen su nombre o los nombres de sus partidos en los paquetes de reparto de ayuda, cuando lo urgente es resolver la situación crítica en la que se encuentran los ciudadanos que se hallan en situación vulnerable.

Dijo que en el caso del gobierno municipal, diferentes personas debidamente distribuidas están realizando las acciones de reparto de ayuda en diferentes puntos de la ciudad cuidando su salud y la de la gente beneficiaria, y también evitando que sea a nombre de un político.

Explicó que por lo que se refiere a la distribución de agua potable, la administración municipal gallardista no manejó en forma adecuada los recursos del Interapas, y en la actualidad uno de los tres municipios que pertenecen a la junta de gobierno -Soledad de Graciano Sánchez- no paga el agua al organismo operador nada más porque no quiere.