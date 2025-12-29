Abordan derechos sexuales de personas con discapacidad en jornada educativa

El Gobierno del Estado llevó a cabo acciones de información y sensibilización sobre derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad, a través del Consejo Estatal de Población (Coespo), en coordinación con instituciones educativas y del sector salud.

Como parte de estas actividades, se realizó una jornada informativa en el centro educativo País de las Maravillas de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dirigida a personal docente, estudiantes y profesionales de la salud.

Durante la sesión se abordaron temas relacionados con el acceso a información sexual y reproductiva, la educación sexual incluyente y la prevención de la violencia contra personas con discapacidad, con énfasis en la necesidad de contar con contenidos accesibles y adecuados a este sector de la población.

De acuerdo con lo informado, las acciones forman parte de una estrategia de orientación preventiva que busca fortalecer el conocimiento y la atención desde los ámbitos educativo y de salud.

