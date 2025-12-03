logo pulso
Abren debate sobre regulación de IA

El Congreso inició un foro para discutir riesgos, usos y necesidad de reglas claras en inteligencia artificial.

Por Redacción

Diciembre 03, 2025 05:54 p.m.
A
Abren debate sobre regulación de IA

El Congreso del Estado abrió este miércoles la discusión pública sobre la regulación ética de la inteligencia artificial (IA), en un foro donde especialistas expusieron los riesgos de la manipulación digital, la desinformación y los usos gubernamentales de estas herramientas.

Según un comunicado legislativo, la ponencia principal —impartida por el Dr. Rodrigo Florencio da Silva, del IPN— advirtió que aplicaciones de IA ya permiten generar noticias falsas con apariencia profesionalvideos alterados, imágenes hiperrealistas y opiniones automatizadas en redes sociales. Señaló que el uso irresponsable puede causar daños sociales, por lo que es necesario fortalecer la formación y la verificación de información desde etapas escolares.

El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, director del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa, señaló que San Luis Potosí ya cuenta con una reforma que tipifica delitos por uso malintencionado de IA. Consideró que el debate debe ampliarse para revisar impactos en la vida pública, la política y la conducta social.

En paralelo, la mesa "Ética, gobernanza y regulación de la inteligencia artificial en la política en el Estado" reunió a especialistas del IPN, UNAM, UASLP y académicos independientes. Los panelistas abordaron temas como ciberseguridad, protección de datos personales, derecho de autor, automatización, y los límites para regular sistemas generativos sin frenar la innovación.

Durante la discusión se mencionaron modelos internacionales:

  • Brasil, con sanciones contra fake news y uso ético en salud y seguridad.

  • Argentina, que usa IA para detectar corrupción y fraudes.

  • Colombia, que la aplica en movilidad y salud pública.

  • Chile, con un enfoque en derechos humanos y prevención de incendios.

De acuerdo con el Congreso, los especialistas coincidieron en que México debe avanzar hacia una regulación híbrida, que combine estándares internacionales con flexibilidad para que startups, academia e industria tecnológica puedan desarrollarse sin cargas excesivas.

Foro legislativo sobre uso ético de IA.

El Legislativo informó que las actividades continuarán como parte de una agenda destinada a revisar el papel de la IA en la administración pública y en la vida cotidiana.

