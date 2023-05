Abunda la invasión de predios en SGS

La invasión de propiedad privada es un tema muy recurrente en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, reconoció Daiana Anahí Rosas Rodríguez, titular del Instituto de la Vivienda de este municipio.

“Es un problema muy grande, porque hay diario, incluso son terrenos que se han vendido, no con los lineamientos o los parámetros que debe tener una casa o propiedad, hemos detectado algunos tipos de polígonos que están construidos en áreas donde no debieron hacerlo, sin embargo, nosotros no tenemos la facultad para decirles que no pueden vivir ahí” finalizó.

Detalló que hay familias que se han acercado a la dependencia solicitando apoyo para realizar la escrituración y argumentan que tienen años que llegaron a un terreno que estaba solo y buscan obtener un documento que los avale como propietarios.

Sin embargo, explicó que ese procedimiento no se puede llevar a cabo por medio del Instituto.

“Este tipo de paracaidismo, se da debido a que existe algún tipo de mala orientación o asesoría, por parte de algunas asociaciones o de personas que se dedican a influir entre las personas para que ocupen un terreno, que dicen está solo.