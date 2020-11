Abundan las tumbas olvidadas en Soledad

En abandono y destruidas lucen decenas de tumbas de los cementerios municipales del municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez.

Este año no se permitió la entrada a los panteones derivado de la contingencia sanitaria y por ello existen lápidas que han quedado en el olvido quizás por sus años de antigüedad o simplemente porque los familiares de los difuntos dejaron de visitarlos.

Aunque hay lápidas que se observan que en meses no se les ha brindado una limpieza ni tampoco se les ha dejado flores, existen otras que no cuentan con más de 10 años que apenas y cuentan con una cruz, en algunos casos hay tumbas que solo tiene el nombre del difunto pero no la fecha del fallecimiento ni de su defunción.

La triste realidad es que algunas son solo pedazos de escombros de alrededor de 50 años que están en muy mal estado, o que no se les colocó concreto pues solo son montones de tierra sin identificar e incluso son pisadas constantemente por las personas que acuden al camposanto.

El descuido además ha propiciado que muchas tumbas sean tapadas por la maleza que crece entre el espacio de una lápida a otra.

Lamentablemente no todas las criptas reciben el mismo cuidado por parte de los familiares, así como tampoco por parte del personal del cementerio.

En contraste hay otras lápidas más ostentosas tipo capillas donde se encuentran los restos de dos a tres generaciones, con fotografías de los familiares difuntos y que se observan que son visitadas con frecuencia, pues las flores, veladoras, coronas y demás artículos que colocan para sus santos difuntos lucen en buen estado.

Antes del cierre de los cementerios hubo familias que anticiparon su visita pues consideraron que era inevitable las restricciones por el rebrote de contagios, mientras otras familias en esta ocasión no pudieron acudir a dejar su ofrenda a sus seres queridos.