Acatará el PVEM multa por afiliaciones indebidas: Segura

Consecuencias de la sanción económica impuesta al PVEM por el INE en San Luis Potosí.

Por Ana Paula Vázquez

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, Ignacio Segura Morquecho, afirmó que el partido acatará la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) por afiliaciones indebidas, al señalar que se trata de investigaciones que se originaron entre 2020 y 2021 y que fueron dictaminadas hasta 2024, por lo que no corresponden a la campaña actual.

Explicó que los plazos y resoluciones dependen exclusivamente del INE y que, aunque el partido tiene la opción de impugnar ante instancias como el Tribunal Electoral Estatal, la Sala Regional Monterrey o la Sala Superior en Ciudad de México, estos procedimientos están en manos del equipo jurídico. Añadió que, si el dictamen ya es definitivo, el partido asumirá la sanción económica.

El Consejo General del INE determinó sancionar al PVEM tras confirmar que en San Luis Potosí se afiliaron ciudadanas sin su consentimiento y mediante el uso indebido de datos personales, conducta que calificó como "dolosa" y reincidente. La resolución deriva del expediente UT/SCG/Q/DLML/JD06/SLP/203/2024, iniciado a partir de denuncias presentadas en la entidad.

