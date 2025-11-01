Con Morena, si existe voluntad política: PVEM

Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), informó que el partido alcanzará a finales de año más de 600 mil afiliados en la entidad, con la expectativa de llegar a un millón de militantes cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) lo permita.

Escobar y Vega atribuyó este crecimiento al desempeño del gobernador Ricardo Gallardo y al entusiasmo ciudadano que, dijo, ha generado la gestión estatal.

El coordinador nacional del PVEM precisó que el partido aún no ha definido si participará en coalición en el proceso electoral de 2027, ya que los preparativos internos apenas comienzan. Explicó que las conversaciones formales con otros partidos podrían iniciar a mediados del próximo año.

Sobre la posibilidad de formar alianzas, Escobar y Vega señaló que estas dependen de acuerdos complejos que incluyen plataformas de gobierno, competencias en municipios, distritos y gubernaturas. No obstante, mencionó que el PVEM busca ampliar la coalición que permitió ganar la elección de 2021 junto con el PT e incluso consideraría integrar a Morena si existe voluntad de la fuerza política.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a la candidatura para la gubernatura, Escobar y Vega destacó a la senadora Ruth González como un referente del partido en la entidad y a nivel nacional. Señaló que su participación en 2027 dependerá de la definición interna del PVEM y descartó diferencias con Morena sobre este tema, calificando los señalamientos de "narrativa política".

Finalmente, aseguró que la candidatura, ya sea en coalición o de manera independiente, podría recaer en un militante mujer u hombre, y que la decisión no generará rupturas dentro del partido.

Inicia el PVEM trabajos políticos de cara a 2027

Rubén Pacheco/Pulso.- Con la toma de protesta este día de consejeros estatales y nacionales, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) inicia formalmente en San Luis Potosí los trabajos políticos de cara al proceso electoral 2027, declaró el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

"Si bien es cierto ya los tenemos todos los días, pero hoy se protocolizan el Comité Ejecutivo Estatal, los consejeros nacionales (y estatales)", complementó en breve entrevista.

Luego de acudir a la asamblea estatal 2025 del instituto político del tucán en un hotel al oriente de la capital, sostuvo que cada día se reafirma el Verde Ecologista como la primera fuerza en la entidad potosina.

"Estamos muy contentos de recibir a nuestras autoridades del Partido Verde, a Arturo Escobar que está llevando a cabo esta toma de protesta, esta sesión", concluyó el mandatario estatal.