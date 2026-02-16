Activan pozo Pedroza II en el norte

El organismo operador Interapas informó que este lunes entró en funcionamiento el pozo Pedroza II, con el que busca reforzar el suministro de agua potable en la zona norte de la capital potosina.

De acuerdo con lo dado a conocer, la activación de esta nueva fuente de abastecimiento permitirá que el servicio por red se regularice de manera gradual en las colonias Las Morenas, Tercera Chica, Tercera Grande, Pedroza y Matamoros, donde vecinos han reportado intermitencias en semanas recientes.

Monitoreo y comunicación con usuarios

El organismo señaló que mantendrá un monitoreo constante del pozo para verificar su operación y ajustar la distribución conforme aumente la presión en la red.

Asimismo, indicó que continuará informando a los usuarios a través de sus canales oficiales sobre cualquier actualización en el servicio.