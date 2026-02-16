Activan pozo Pedroza II en el norte
Las Morenas, Tercera Chica, Tercera Grande, Pedroza y Matamoros tendrán mejora progresiva en el servicio de agua
El organismo operador Interapas informó que este lunes entró en funcionamiento el pozo Pedroza II, con el que busca reforzar el suministro de agua potable en la zona norte de la capital potosina.
De acuerdo con lo dado a conocer, la activación de esta nueva fuente de abastecimiento permitirá que el servicio por red se regularice de manera gradual en las colonias Las Morenas, Tercera Chica, Tercera Grande, Pedroza y Matamoros, donde vecinos han reportado intermitencias en semanas recientes.
Monitoreo y comunicación con usuarios
El organismo señaló que mantendrá un monitoreo constante del pozo para verificar su operación y ajustar la distribución conforme aumente la presión en la red.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Denuncian fuga de aguas negras en San Miguelito; acusan a Interapas
El daño en drenaje afecta la calle Zamarripa y preocupa a vecinos por riesgos sanitarios
Asimismo, indicó que continuará informando a los usuarios a través de sus canales oficiales sobre cualquier actualización en el servicio.
no te pierdas estas noticias
Activan pozo Pedroza II en el norte
Pulso Online
Las Morenas, Tercera Chica, Tercera Grande, Pedroza y Matamoros tendrán mejora progresiva en el servicio de agua
San Luis será sede de encuentro de autos antiguos
Redacción
El evento se realizará el 22 de febrero en la Fenapo
Controlado, incendio en Rancho Santa Rosa: CEPC
Pulso Online
Se establecieron guardias de vigilancia para evitar la reactivación en la zona de carretera a Micos