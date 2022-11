Actividades o lugares para visitar en SLP por el puente

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Antes de las vacaciones de invierno, los potosinos podrán aprovechar el puente vacacional del 20 de noviembre para salir a descansar. En San Luis Potosí durante estos días se tendrán diferentes actividades y una oportunidad única para viajar a lugares muy cercanos a la capital.

Ya sabes que en estos días también se va a celebrar la doceava edición de El Buen Fin 2022, pero si no estás interesado en comprar, no te quedes en casa y sal a tomar el aire. Agenda algo a tus posibilidades y no dejes pasar estos cuatro días de asueto.

Festival del Globo potosino

En Villa de Arriaga se va a realizar este viernes 18 y sábado 19 de noviembre el primer Festival del Globo.

Entre los atractivos que tendrá este evento destacan: música en vivo, lugar para acampar, globos de cantoya, una exhibición de autos clásicos y gastronomía típica.

Además, tendrás la oportunidad de subir a un globo aerostático y disfrutar de la vista que regala este municipio.

Para consultar detalles como horarios, costo de la entrada y agenda, lo puedes consultar en el sitio del Ayuntamiento. La sede del festival será la Unidad Deportiva Municipal, camino a Palomas.

Festival Internacional de Cine

De ser del "team relax", el 10º Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí es algo imperdible. El evento inicia el 19 de noviembre y tendrá actividades hasta el próximo 25 de noviembre.

La sede será la Cineteca Alameda, donde se van a desarrollar talleres, conferencias, premiaciones, proyecciones y eventos musicales de forma gratuita.

También se realizarán en diversos espacios de la capital potosina como centros comunitarios, plazas, barrios, comunidades y municipios.

Festival Revolucionario

El mejor evento para celebrar el puente del 20 de noviembre es el Festival Revolucionario de Real de Catorce.

En este Pueblo Mágico se van a realizar actividades relacionadas a la Revolución de México El festival se celebra desde 1988 en conmemoración del centenario de la fundación de la plaza en 1888.

Este festejo, que reúne a más de mil visitantes cada año, busca animar con una carrera de burros que se realiza sin interrupciones desde 2001.

Las edificaciones y calles de piedra son una gran locación en la que se remontan 100 años al pasado.

De no querer salir de San Luis Potosí puedes sumarte a los festejos en conmemoración a los 430 años de fundación de la ciudad.

Habrá eventos como la función de lucha libre y homenaje a Dos Caras, así como el espectáculo "Oro y Plata".

Para estar activo en el puente del 20 de noviembre

Este próximo 19 de noviembre visitará la capital potosina Ricardo Mejía, mejor conocido como "El Rey de las Montañas", para presentar su libro y ofrecer una conferencia, además de recorrer un total de 10 kilómetros con los participantes del evento.

La salida será de la tienda Salvajes Outdoor, ubicada en Avenida Chapultepec, Colinas del Parque, a las 7:00 horas; a las 9:45 horas se realizará la conferencia y presentación del libro "El Rey de las Montañas", y cerrará a las 10:30 horas con la firma de autógrafos y fotografías para todos los asistentes. Este evento atlético tiene una cuota de recuperación.