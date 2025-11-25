Activistas bloquean Pedro Vallejo; exigen justicia
Denuncian corrupción institucional con el cierre del paso vehicular afuera del IFSE
Las activistas conocidas como 'Marichuy' Almendárez y Silvia Castillo, quienes hace más de una década exigen solución a los casos que presentaron ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), se manifestaron este martes afuera del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y bloquearon el paso vehicular de la calle Pedro Vallejo.
La muerte de Alan, el joven hijo de una de las activistas y presunta víctima de homicidio, es el principal tema de la protesta, debido a la falta de solución de diversas autoridades.
La activista, mediante mantas vinílicas, señaló de corrupción y encubrimiento a diversos funcionarios, tanto pasados como presentes, de la CEEAV, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Congreso, del Poder Ejecutivo del Estado y otras dependencias y esferas, de no dar una solución definitiva a sus demandas de justicia.
Cerca de las 14:00 horas, el bloqueo fue retirado y se liberó la circulación.
