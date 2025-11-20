logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Fotogalería

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Propondrán terna para la CEEAV antes de que termine 2025

Por Rubén Pacheco

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Propondrán terna para la CEEAV antes de que termine 2025

Antes de que concluya el 2025, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso del Estado, la terna para ocupar la titularidad de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

En semanas anteriores, a falta de concluir dos años y dos meses en el nombramiento asumido el 13 de mayo de 2022, Miguel Ángel García Amado renunció a la CEEAV, para incorporarse a la Subsecretaría Gobernación estatal, con lo cual, inició el proceso de selección en el Poder Legislativo.

El funcionario estatal reconoció que ya existen algunos perfiles de hombres y mujeres que integrarán la propuesta oficial, sin embargo, el Ejecutivo continúa en la valoración de los mismos.

Complementó que, una vez que se tomen en cuenta a las y los mejores profesionales, el planteamiento será puesto a consideración de los colectivos de víctimas, a fin de que brinden su opinión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Al final del día, quizá son de los principales usuarios de esta entidad gubernamental que ha sido de mucha ayuda en esta lucha contra la inseguridad, en la representación de las víctimas, en la reparación del daño de estos y la verdad, bueno, es una institución muy sólida”, remató

Si bien el Gobierno del Estado ya analiza dicho procedimiento, hasta el momento en el Poder Legislativo todavía no se discute, ni tampoco se ha iniciado con el proceso para la elección de la o el comisionado victimal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se inconforman con la terna para Derecho
Se inconforman con la terna para Derecho

Se inconforman con la terna para Derecho

SLP

Rubén Pacheco

Exaspirantes mencionan que no fueron informadas de ciertos requisitos

Mérito Ecológico a Guillermo Aldrett
Mérito Ecológico a Guillermo Aldrett

Mérito Ecológico a Guillermo Aldrett

SLP

Martín Rodríguez

Interapas atiende el desabasto en Pozos
Interapas atiende el desabasto en Pozos

Interapas atiende el desabasto en Pozos

SLP

Redacción

Promueven juicio contra P. Aradillas
Promueven juicio contra P. Aradillas

Promueven juicio contra P. Aradillas

SLP

Redacción

Indignación en Villa de Pozos por designación de diputada en Concejo Municipal: habitantes promueven juicio por derechos político-electorales.