Propondrán terna para la CEEAV antes de que termine 2025

Antes de que concluya el 2025, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso del Estado, la terna para ocupar la titularidad de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

En semanas anteriores, a falta de concluir dos años y dos meses en el nombramiento asumido el 13 de mayo de 2022, Miguel Ángel García Amado renunció a la CEEAV, para incorporarse a la Subsecretaría Gobernación estatal, con lo cual, inició el proceso de selección en el Poder Legislativo.

El funcionario estatal reconoció que ya existen algunos perfiles de hombres y mujeres que integrarán la propuesta oficial, sin embargo, el Ejecutivo continúa en la valoración de los mismos.

Complementó que, una vez que se tomen en cuenta a las y los mejores profesionales, el planteamiento será puesto a consideración de los colectivos de víctimas, a fin de que brinden su opinión.

“Al final del día, quizá son de los principales usuarios de esta entidad gubernamental que ha sido de mucha ayuda en esta lucha contra la inseguridad, en la representación de las víctimas, en la reparación del daño de estos y la verdad, bueno, es una institución muy sólida”, remató

Si bien el Gobierno del Estado ya analiza dicho procedimiento, hasta el momento en el Poder Legislativo todavía no se discute, ni tampoco se ha iniciado con el proceso para la elección de la o el comisionado victimal.