Activistas expresan diversas exigencias durante movilización por el 25N

La creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios para que se garantice la investigación con perspectiva de género de todas las muertes violentas, para evitar así estadísticas falsas para aparentar la reducción de los feminicidios, fue una de las exigencias expresadas durante la marcha por el 25-N: Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres.

También le señalaron al gobernador Ricardo Gallardo Cardona que iniciativas como la castración a violadores e incluso pena de muerte a feminicidas son punitivistas, que además de ir en contra de las reformas constitucionales, no garantizan la reparación del daño y no dan garantía de acceso a la justicia para los familiares de las víctimas.

Además le exigieron a la administración estatal y todas las autoridades involucradas, se tome con seriedad la conservación del memorial para víctimas de feminicidios, y que se incluya a los familiares en todas las decisiones en torno al memorial, ya que se trata de un recordatorio permanente sobre la impunidad que impera en la mayoría de los asesinatos de mujeres: "sin las familias no".

Por su parte, Jesús Rodríguez, padre de Chuyita, víctima de feminicidio en el municipio de Villa de Arista, le exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarecer el caso, y le reiteró al mandatario la solicitud de una audiencia para expresarle sus preocupaciones entorno a como se están llevando a cabo las investigaciones.

Señaló que no se encuentra seguro de que la persona que se detuvo sea en realidad el responsable del crimen en contra de su hija, "ya no queremos al fiscal, no queremos más chivos expiatorios".

Lo anterior se realizó frente a las instalaciones de la FGE, el primer punto de la marcha para exigir la erradicación de todos los tipos de violencia en contra de las mujeres, este año se dedicó en contra la Violencia Vicaria y en lucha con las Mujeres Cuidadoras.

Madres que sufren de este tipo de violencias relataron como no solo han sido víctimas de violencia por parte de sus exparejas y las familias de ellos, también lo son por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, ya que las ignoran, revictimizan y son omisas en el seguimiento de sus casos.

Este tipo de violencia lleva a las mujeres incluso a pensar en el suicidio como la única solución, ya que además de ser separadas de sus hijos e hijas, que los manipulen para que piensen que sus madres los abandonaron, viven con la zozobra de no sabe si ellos están también siendo maltratados física y psicológicamente.

El segundo punto de la marcha fue frente al Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en donde se gritaron consignas en contra del rector Alejandro Zermeño Guerra, a quien señalan de proteger a acosadores sexuales, también se realizaron pintas en los muros del edificio con los nombres de los presuntos agresores.

Finalmente, la marcha concluyó en el memorial en donde se realizaron varios posicionamientos, una de las oradoras expresó la importancia de que las mujeres sigan tejiendo estas redes de apoyo: "mantenernos unidas es parte de nuestra lucha, seguir haciendo ruido y no permitir que alguien intente silenciar nuestra voz, nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio, ni un paso atrás".