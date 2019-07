Activistas toman foro sobre Ley de Aguas Nacionales

Habitantes de comunidades indígenas de la Huasteca potosina, de San Juan de Guadalupe e integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron y tomaron el Foro Regional "Rumbo a la Construcción de una Nueva Ley de Aguas Nacionales", en donde se tenía contemplada la presencia de Blanca Jiménez Cisneros, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los manifestantes tomaron el recinto entre empujones y consignas de agua sí, privatización no; "Sierra de San Miguelito sí, fraccionamientos no", y "No a la ecuación corrupta en el agua", además pedían agua para comunidades indígenas.

El activista Michelle Hernández, al observar al diputado Oscar Bautista Villegas, le dijo que sacará la mano del foro "no queremos ecuación corrupta en los temas del agua".

Dijo que la ley actual data desde 1992, la cual cuando se aprobó en el mandato de Carlos Salinas de Gortari, se acordó entregar las aguas nacionales a las empresas privadas nacionales y extranjeras, ley que ha entregado un sistema de concesiones sin ningún control.

Otro de los activistas Rogel del Rosal, manifestó que actualmente hay alrededor de 554 mil títulos de concesión a nombre de empresas privadas nacionales, extranjeras e incluso a nombre de algunos bancos.

También dijo que las aguas nacionales han sufrido explotación y contaminación, dejando ya a la actual ley obsoleta.

Finalmente, el Foro Regional "Rumbo a la Construcción de una Nueva Ley de Aguas Nacionales", dio inicio sin la presencia de la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, ni del Ejecutivo Estatal Juan Manuel Carreras López.