Advierten por red de intermediarios que lucran con regularización de autos "chocolate"

Ante una posible red de intermediarios y organizaciones que quieren lucrar con la legalización de los automóviles de procedencia extranjera, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona alertó a los casi 100 mil propietarios de dichas unidades para que no se dejen engañar, pues les estarían cobrando por realizar los trámites, cuando es gratis en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas para las placas y tarjeta de circulación; mientras que en el Repuve tiene un costo de 2 mil 500 pesos para la regularización.

Expuso que, han detectado de cuatro a cinco páginas en redes sociales que estarían promocionando sus servicios para llevar a cabo el trámite para la legalización de los autos conocidos como chocolates, pero advirtió que se trata de una mentira o una extorsión.

"Hay mucha gente que está empezando a querer estafar y hay que alertar a la población porque no hay nadie que esté haciendo ese trámite más que la Secretaría de Finanzas y la Federación. En las cajas recaudadoras que realizan el trámite, ya tenemos más de 200 citas para la legalización de los vehículos y es directamente en la dependencia, no hay intermediarios, no hay organizaciones y no hay nadie que esté cobrando un peso por los trámites, es una mentira", afirmó.

Ricardo Gallardo manifestó que, son poco menos de 100 mil vehículos de procedencia extranjera que se tienen que legalizar, por lo que sí son insuficientes tres meses que es la vigencia del decreto federal, se solicitará una ampliación del plazo al gobierno federal, con la finalidad de que tengan placas y engomado del estado, asimismo, para que se puedan asegurar contra accidentes o robo.

Además, aclaró que no aumentará la contaminación, puesto que son vehículos que desde hace años ya transitan por todo el estado, "son los mismos que ya están aquí y el problema es que los tránsitos siempre los están chingando, esa es la realidad y los extorsionan cada vez que los paran, les piden el moche, y es lo que hace un tránsito con vehículos con placas extranjeras".