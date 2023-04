Reporta PC estatal saldo blanco en parajes durante Semana Santa

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), reportó saldo blanco al término de la Semana Santa, resultado del trabajo preventivo y de supervisión, instruido por el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer el titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores.

El funcionario estatal dijo que, con el fin de prevenir cualquier tipo de contingencia y riesgos durante las actividades religiosas, recreativas o eventos masivos que se llevaron a cabo en los Días Santos, se destinaron 100 elementos de la dependencia estatal para la vigilancia en las cuatro regiones del Estado.

Precisó que se realizaron recorridos en los parajes turísticos de Micos, Tamasopo, El Naranjo, Aquismón, Xilitla y Tamuín, en la zona Media se revisaron Los peroles, Anteojitos, San Sebastián, Grutas de La catedral, Grutas del Ángel y la Medialuna y en la zona Altiplano Real de Catorce, Venado y Matehuala.

Ordaz Flores detalló que en la zona Centro se realizaron recorridos en el Parque Tangamanga, en el balneario de Gogorrón, además se cubrió la Procesión del Silencio, Quema de Judas, la Copa Potosí y la Feria Nacional de la Enchilada, cuyos eventos arrojaron saldo blanco.

Finalmente, dijo que aún no terminan las vacaciones y muchas personas salen de paseo, por lo que pidió seguir atendiendo las indicaciones: no manejar cansado en carretera; usar el cinturón de seguridad; no usar el celular mientras se conduce; al salir de su casa, cerrar bien las llaves de gas y en su destino ubicar salidas de emergencia y atender las indicaciones de las autoridades.