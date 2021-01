Acuden por su "barrida" de inicio de año

Concluyó el 2020 y muchas personas desde el día 31 de diciembre realizan rituales antes de la entrada del año nuevo, lo anterior con la finalidad de atraer salud, dinero, amor y trabajo, mientras que también hay quienes acuden desde el primer día del año a realizarse limpias para alejar las malas energías y envidias.

Así lo señaló Elva González quien dijo ser "vidente" por tener el don o la capacidad de percibir y deducir aspectos del futuro o aquello que no se conoce, lo que le ha permitido dedicarse a ayudar a las personas que atraviesan por situaciones complicadas en su vida.

Señaló que desde el inicio de cada año, acude con ella mucha gente, que busca alejarse de las malas energías y atraer la buena suerte. "Me piden morralitos para la suerte, el trabajo, algunos rituales para la abundancia en el hogar."

Platicó que desde hace varios años se ha dedicado a esta labor y ha detectado gente que ha sido "trabajada", es decir que le han practicado magia negra, además de que puede percibir enfermedades, por lo que advierte a personas que se atiendan de padecimientos que en muchos casos ellos desconocían.

"Es algo difícil porque hay veces que terminó muy cansada, porque veo cosas muy dolorosas, cuando están internados, me preguntan si van a salir adelante, aunque me duele, tengo que decirles la verdad que no se van a recuperar", expresó.

Agregó que este 2021 también será un año difícil en diversos aspectos.

"Yo creo que todos vamos de paso por esta vida y el 2021 también será un año complicado, donde seguirá la crisis económica por la pandemia que ocasionará que muchas personas se queden sin trabajo".

Indicó que en estos meses ha brindado atención a la población con las medidas sanitarias, pues las barridas se deben de dar cada primero de mes, se acude a la iglesia a dejar las tres monedas que son para la Divina Providencia y para que todo el año contemos con la bendición de Dios.

Dijo que mucha gente que acude a su domicilio en la calle Álvaro Obregón en la colonia San Antonio ha sido por recomendación de los que ya ha ayudado. "La gente que ya me conoce me recomienda con otras, lo que me hace pensar que sí ha apoyado a mucha gente", concluyó.