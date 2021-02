Acudieron pocos adultos mayores a la vacunación

El comandante de la XII Zona Militar, Guzmar Ángel González Castillo, reconoció que la asistencia de adultos mayores a la vacunación anticovid estuvo muy por debajo de la expectativa.

El operativo inició en cinco municipios huastecos y uno del Altiplano; el militar reportó que al cierre de este lunes se aplicaron 2 mil 400 dosis, lo que representaría un 10 por ciento del total.

La vacuna se está aplicando tanto a personas adultas que se inscribieron por internet, como a las que no lo hicieron, con la condición básica de que prueben ser residentes del lugar y no de municipios cercanos que aún no están contemplados en el plan.

Reconoció que en el primer día, la asistencia de personas no fue la esperada, quizás porque "les tomó por sorpresa o no hubo difusión suficiente", pero que, seguramente, en los días siguientes crecerá la concurrencia.

Sobre la vacunación para residentes de la zona metropolitana de la capital y Soledad de Graciano Sánchez, el comandante dijo que aún no se puede hablar de una fecha de inicio, ya que eso depende de la disponibilidad de la vacuna en el mercado internacional y de la frecuencia de los envíos que se hagan a México.