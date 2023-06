Acusa diputado a Congreso Calificado de realizar evaluaciones irregulares y sin sustento

La evaluación de la organización Congreso Calificado, presidida por el abogado José Mario de la Garza Marroquín presenta muchas irregularidades en la aplicación de su metodología, denunció el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi.

En conferencia de prensa, dijo que derivado de la última actualización donde apareció como el diputado peor evaluado, optó por indagar la aplicación del estudio, porque se le hizo muy raro tener tres puntos menos por inasistencias y retardos pese a no haber registrado ninguna falta o retraso.

Ramírez Konishi reportó que el 5 de abril pasado buscó comunicación con el abogado, a fin de exponerle su caso, específicamente que no tiene faltas y retardos a las sesiones en el período de valoración, correspondiente del 12 de enero al 16 de marzo del 2023.

"Lo contacté un par de veces después para poder revisar este tema, que su equipo lo haya evaluado y él me contactó el día 23 de abril diciendo que ya tenía toda la información el domingo, y al siguiente el lunes me iba a contactar para presentar la información, sin embargo, no hubo respuesta", complementó.

Dijo que si bien el Poder Legislativo está dispuesto a ser evaluado para el ejercicio y el reforzamiento democrático, un reporte con tales errores evidencia una calificación "que no refleja realmente lo que hacemos aquí en este Congreso".

Cuestionado sobre si percibe un interés político o personal, respondió que no entendería la existencia de tales situaciones, sin embargo, por ello decidió buscar a De la Garza para consultar posibles correcciones en la información.

"Al no ver respuesta, pues queda evidente que hay un tema atrás que no comprendo, que no entiendo (...) todo esto no abona al ejercicio democrático".

Consideró que las evaluaciones publicadas carecen de honestidad, de sustento y no resisten un análisis riguroso basado en la metodología propia de Congreso Calificado.