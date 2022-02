Acusan campaña de "discriminación" contra potosinos desde NL

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, exigió respeto al gobierno de Nuevo León para con los potosinos, pues acusó que desde la entidad vecina se está orquestando una serie de ataques en medios y redes sociales con tono de discriminación en contra de estos.

Lo anterior, luego de que se dió a conocer que no se permitirá un "ecocidio" para que el agua de la Huasteca Potosina sea conducida a Monterrey como lo pretenden en el gobierno vecino.

"Yo voy a esperar a que el gobernador de Nuevo León me presente el proyecto y podamos platicarlo, pero yo lo que hoy veo, es un ecocidio para la Huasteca y voy a defender nuestra agua con uñas y dientes, espero que todos los potosinos se sumen a la defensa", refirió.

Gallardo añadió que si bien legalmente las aguas son federales, tampoco se pueden permitir ecocidios, toda vez que si se permite dejar a la Huasteca y sus cascadas sin agua sin duda será una afectación ecológica y económica muy importante.

De este modo, enfatizó que este tipo de actos no se pueden permitir, ya que "la Huasteca vive de eso".

Hizo hincapié en que no es una cuestión de partidos ni de política, sino una cuestión de principios y por ello apeló a la unión de los potosinos en contra de este proyecto, por lo que insistió que desde Nuevo León están impulsando una campaña en redes en donde entre otras cosas han demostrado acciones "muy discriminatorias".

El gobernador explicó que han amenazado, por ejemplo, con que van a correr a todos los potosinos que viven en Monterrey. "Eso es una locura", dijo.

Finalmente, indicó que San Luis Potosí nunca se pondrá en una postura tan lamentable, los neoleoneses siempre serán bienvenidos en San Luis Potosí, desde un ciudadano de a pie, hasta los grandes empresarios, todos son bienvenidos.