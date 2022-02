Acusan de complicidad a Nava y a dependencias municipales en el caso de acoso sexual a deportistas extranjeras

Luego de la audiencia judicial en la que el ex director de Deportes del Ayuntamiento capitalino, reconoció haber acosado sexualmente a dos trabajadoras de origen extranjero, la actual titular de la Instancia Municipal de la Mujer, Guadalupe Almaguer Pardo, lamentó que el ex alcalde Xavier Nava Palacios y diversas dependencias de su administración hayan sido cómplices en el caso.

"Fueron cómplices todas las dependencias municipales de la administración pasada: Fue cómplice la Instancia de las Mujeres; fue cómplice la Puerta Violeta; fue cómplice Xavier Nava Palacios, de toda esta tremenda, salvaje y brutal violencia que se ejerció en contra de las dos deportistas, y me parece gravísimo que todo esto se siga negando", declaró.

Lamentó que el ex presidente municipal y otros actores "sigan externando ese cinismo infinito frente a un ambiente de impunidad, de complicidad y de discriminación que no debe volver a suceder", y adelantó que hay, al menos, otras tres denuncias en trámite por parte de la Instancia Municipal de la Mujer, todas relacionadas con la misma Dirección de Deportes.

Almaguer Pardo reconoció el trabajo con perspectiva de género por parte del Poder Judicial en el tratamiento del caso y refrendó su compromiso de que en el actual gobierno municipal habrá "tolerancia cero" en las situaciones de violencia de cualquier tipo hacia las mujeres.

A su vez, el alcalde Enrique Galindo Ceballos opinó sobre el caso y las posturas del ex alcalde Nava Palacios: "Yo creo que (Xavier Nava) no está defiendo a su ex director; yo creo que más bien lo encubrió y lo sigue encubriendo, y eso también es un delito o al menos es una actitud irregular".

"Si el mismo imputado ya reconoció, aceptó y se disculpó, quiere decir que fue culpable, que hizo y aceptó la conducta. Si el anterior alcalde sigue en esta dinámica, pues eso no tiene un nombre ni de defensa, ni de ser omisivo. Lo está encubriendo y lo encubrió todo el tiempo. Cuando fueron las conductas, él era el alcalde. Sabía y lo permitió. Lo encubrió, para usar los términos con claridad", concluyó Galindo Ceballos.