Acusan de robo y abuso a agentes de Policía Municipal

Acusaron de robo y abuso de autoridad a elementos de la Policía Municipal, Pedro Hernández, de oficio mecánico, indicó que el pasado martes cuando circulaba en su moto por la calle de Valle Progreso entre la colonia Progreso y Nueva Progreso, fue detenido y golpeado por seis elementos de esa corporación, quienes le robaron su cartera con más de 7 mil 500 pesos, identificaciones personales, celular y las llaves de su moto.

El quejoso indicó que sin motivo alguno le marcaron el alto y comenzaron a agredirlo, “como no me detuve rápido, me aventaron la patrulla 3270 encima y me comenzaron a golpear”.

Explicó que traía la cantidad de 7 mil 500 pesos en efectivo, debido a que regresaba de cobrar lo de la liquidación de los taxis que administra.

“Acudí al Ministerio Público a levantar una querella y estamos a la espera de una solución, ya que traía contados esos 7 mil 500 pesos, aparte los demás objetos y dinero que me robaron los policías”, dijo.

Pedro Hernández puntualizó que la manifestación al exterior de Palacio de Gobierno, es debido a que están solicitando el apoyo de las autoridades estatales para que intervengan e impidan más abusos de poder y robos por parte de las autoridades municipales, ya que aseguró, sólo se dedican a robar y maltratar a los ciudadanos.