Buscarán promover antiguas haciendas

Las haciendas potosinas, como producto turístico, es un tema que se debe seguir trabajando tanto con los prestadores de servicios turísticos como con los propietarios, para que algún día ese sector logre desarrollar todo su potencial.

En comparación con ejemplos de gran éxito a nivel nacional, como las ex haciendas henequeneras de Yucatán, que han sido transformadas en hoteles y centros de convenciones, las ex haciendas de nuestro estado, en su mayoría, son todavía propiedades particulares, que no se abren al público en general.

Personal de la Secretaría de Turismo del gobierno del estado informó que se trabaja con prestadores de servicios, principalmente del municipio de Villa de Reyes, que ya venden visitas a las ex haciendas, para coordinar sus actividades y horarios con la disposición de los dueños de cada sitio.

Se les recomienda que, como producto turístico, las visitas a las haciendas deben estar habilitadas todo el año o bien en fechas muy específicas. Se considera como una gran área de oportunidad, pero que no se ha logrado consolidar.

En Villa de Reyes, se dijo, están haciendo un buen trabajo de promoción turística con eventos como la reciente Feria del Queso. Es el territorio en donde el turismo de ex haciendas podría despuntar y llamar la atención del turismo regional, primero, y del nacional, después.