Adelanta Galindo que pronto tomará "decisiones políticas personales"

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital potosina, agradeció la invitación del exdiputado y empresario José Antonio Lorca Valle para acercarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y adelantó que muy probablemente en este mes de octubre o poco después, tome "decisiones políticas personales".

Recordó que precisamente en este mes cumple 40 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual se afilió en 1984, pero reiteró que no le agradan "las cosas como están pasando en el PRI", instituto del que dijo que "es el peor PRI que he conocido en mi vida y vaya que han pasado muchos PRI, pero éste es el peor que la capital tiene, que el estado tiene y no me gusta, pero tampoco es culpa del partido. Quien lo tiene así, tiene nombre y apellido".

De la invitación de Antonio Lorca, mencionó que "es muy malo, para la ciudadanía, adelantar el tiempo electoral porque te distrae. Yo quiero concentrarme en la ciudad. Dedicarle todo. De verdad, son muchas horas de estar en ello como para distraerme. No obstante, yo le agradezco a Toño (Lorca) la invitación abierta que hace".

Consideró que "ese estilo es muy positivo para San Luis, que actores políticos se abran y te digan y te inviten. Yo a él le agradezco y no sólo él me ha invitado a Morena, sino que también la presidenta del partido me ha invitado y yo no hago más que agradecerles, pero trato de no perder el piso, de concentrarme en gobernar, de estar atento al tema del gobierno y por ahí me voy a seguir".

A la pregunta de si se puede prever la desaparición del PRI, Enrique Galindo respondió: "Es una pregunta bien interesante, porque en mucho tiempo no habían desaparecido partidos, pero en la pasada elección sí sucedió, incluso a nivel local. Estamos en un momento histórico, político-electoral en el que hay partidos que están desapareciendo. ¿Por qué?... pues porque no están conquistando el interés de la gente. Entonces sí puede pasar". concluyó.