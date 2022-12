Adelantan el inicio del Operativo Cohetón 2022

La alcaldía de la capital presentó, con 24 horas de adelanto, el Operativo Cohetón 2022, que en la víspera de la Nochebuena saldrá con seis células operativas.



Se incorporaron a partir de ahora Bomberos, la Doceava Zona Militar, la Guardia Nacional, la Guardia Civil, la Policía Municipal, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Unidad Municipal de Protección Civil de la capital y la Dirección de Comercio de la alcaldía.

Las células operativas trabajarán en cuatro cuadrantes en la zona urbana, una coordinada para Pozos y La Pila, y una para la zona de Bocas y el área no delegacional.

Entre los requisitos para no retirar puestos, se encuentran la venta de pirotecnia permitida, extintores que no hayan caducado, bote de tierra para prevenir accidentes, distancia prudente entre un puesto y otro, que el titular del puesto sea el que ofrece la pirotecnia y que no haya niños presentes.

La falta más grave que ameritará el retiro de los puestos, es la venta de pirotecnia prohibida, de la que ya hay detectados algunos tipos de artefactos, que incluyen "pastel" o "cake", "huevo de codorniz", "super huevo", "Hulk", "dinamita", "R-15", "súper martillo", "mini garra", "garra de tigre", "cohetón" o "trueno", "murciélago", "paloma especial" de 15 centímetros, "paloma especial" de 25 centímetros, "méndigo", paloma de cartón, "pata de mula", "piñata", "grito de Satanás" y "cara de diablo", algunos de ellos de fabricación china.