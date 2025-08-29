Administración capitalina sigue en la mira del IFSE, dice Lecourtois
Investigan posible uso de "factureras", ingresos de parquímetros y probable desvío de recursos
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) mantiene investigaciones en diversos municipios de San Luis Potosí, incluyendo la capital, Montezuma y Matehuala, por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, informó su titular, Rodrigo Lecourtois López. Entre los casos se encuentran denuncias penales, el uso de empresas “factureras” y otros posibles delitos.
En la capital, se han recibido denuncias relacionadas con el manejo de parquímetros, el subarrendamiento de vehículos y el uso de recursos públicos para el cuidado de una propiedad vinculada a un particular. El IFSE indicó que se están recabando pruebas, incluyendo capturas de pantalla y depósitos, para determinar si existió desvío de recursos.
Además, dijo que emitirán un exhorto a los municipios para que se abstengan de realizar ejercicios de recursos públicos que no sean parte de programas generalizados y justificados.
En el caso de los parquímetros, se conformó un equipo de auditores especiales para revisar los registros, tras detectarse una disminución de los ingresos respecto a periodos anteriores, a pesar de la ampliación de calles con parquímetros.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En cuanto a las cuentas públicas de la capital, Lecourtois López mencionó que la administración entregó la correspondiente al ejercicio fiscal 2024, pero posteriormente se negó a proporcionar información adicional requerida para su revisión.
Hasta el momento, el instituto mantiene un expediente principal de investigación, la cuenta pública sin cerrar desde 2015 y dos investigaciones especiales: una por los parquímetros y otra por los “aviadores”, señaló.
no te pierdas estas noticias
Administración capitalina sigue en la mira del IFSE, dice Lecourtois
Ana Paula Vázquez
Investigan posible uso de "factureras", ingresos de parquímetros y probable desvío de recursos
Gallardo entrega 106 patrullas a municipios
Redacción
El mandatario sostuvo que junto a la entrega de patrullas se han implementado otras medidas