SLP

Admite Segam mala calidad del aire en SLP

Se trabajará en el fortalecimiento de acciones y estrategias durante 2026, dijo Sonia Mendoza

Por Samuel Moreno

Diciembre 26, 2025 12:49 p.m.
A
Admite Segam mala calidad del aire en SLP

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) reconoció que actualmente la calidad del aire en San Luis Potosí es deficiente y adelantó que se trabajará en el fortalecimiento de acciones y estrategias durante 2026 para atender esta problemática ambiental, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.

La funcionaria explicó que, debido a las condiciones climáticas propias de la temporada, los contaminantes tienden a permanecer estáticos, lo que agrava la calidad del aire, situación que ha sido detectada a través de los monitoreos que realiza la dependencia.

Mendoza Díaz señaló que, por el momento, la Segam lleva a cabo un diagnóstico general para conocer con mayor precisión el estado de la atmósfera y, con base en estos resultados, establecer acciones concretas en coordinación con el sector Salud y otras instancias.

Indicó que una de las principales acciones actuales es la difusión constante de la información sobre la calidad del aire a través de los canales oficiales, con el fin de que la ciudadanía tome medidas preventivas y reduzca riesgos a la salud.

Añadió que estos reportes también se hacen llegar a autoridades de Salud, Protección Civil, Protección Social, escuelas y a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), para que adopten las medidas pertinentes en cada ámbito.

En este contexto, la titular de la Segam recomendó a la ciudadanía tomar precauciones para realizar actividades físicas al aire libre, especialmente durante las mañanas, e hizo un llamado para mantenerse atenta a los avisos publicados en la página oficial de la dependencia.

