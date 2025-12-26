Admite Segam mala calidad del aire en SLP
Se trabajará en el fortalecimiento de acciones y estrategias durante 2026, dijo Sonia Mendoza
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) reconoció que actualmente la calidad del aire en San Luis Potosí es deficiente y adelantó que se trabajará en el fortalecimiento de acciones y estrategias durante 2026 para atender esta problemática ambiental, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria explicó que, debido a las condiciones climáticas propias de la temporada, los contaminantes tienden a permanecer estáticos, lo que agrava la calidad del aire, situación que ha sido detectada a través de los monitoreos que realiza la dependencia.
Mendoza Díaz señaló que, por el momento, la Segam lleva a cabo un diagnóstico general para conocer con mayor precisión el estado de la atmósfera y, con base en estos resultados, establecer acciones concretas en coordinación con el sector Salud y otras instancias.
Indicó que una de las principales acciones actuales es la difusión constante de la información sobre la calidad del aire a través de los canales oficiales, con el fin de que la ciudadanía tome medidas preventivas y reduzca riesgos a la salud.
Añadió que estos reportes también se hacen llegar a autoridades de Salud, Protección Civil, Protección Social, escuelas y a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), para que adopten las medidas pertinentes en cada ámbito.
En este contexto, la titular de la Segam recomendó a la ciudadanía tomar precauciones para realizar actividades físicas al aire libre, especialmente durante las mañanas, e hizo un llamado para mantenerse atenta a los avisos publicados en la página oficial de la dependencia.
Municipio reforzará monitoreo del aire
El alcalde Enrique Galindo Ceballos busca mejorar la calidad del aire en la capital con la adquisición de 50 monitores
