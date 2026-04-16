Admiten amparo contra Congreso por omisión en consultas

El Juzgado Cuarto de Distrito admitió un juicio de amparo promovido por dos personas con discapacidad, acompañadas por la organización Cambio de Ruta, en contra del Congreso del Estado por presunta omisión legislativa.

De acuerdo con la organización, el recurso —identificado como amparo 526/2026-VII— fue admitido a trámite por la autoridad judicial, al considerar que existen elementos para analizar el incumplimiento de sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La demanda señala que el Congreso local no ha realizado consultas previas a personas con discapacidad ni ha emitido la legislación correspondiente en materia de educación inclusiva y participación electoral, pese a resoluciones derivadas de acciones de inconstitucionalidad.

En ese sentido, se expone que los plazos fijados por la SCJN ya fueron superados sin que se haya dado cumplimiento a dichas disposiciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El juzgado requirió al Congreso del Estado rendir su informe justificado en un plazo de 15 días, con el fin de integrar el análisis constitucional del caso.

Ante ello, Cambio de Ruta sostuvo que este proceso pone en el centro la obligación de cumplir con las resoluciones judiciales y garantizar consultas previas, efectivas e incluyentes para personas con discapacidad.

Asimismo, hizo un llamado al Poder Legislativo a atender sin demora estas obligaciones y avanzar en la emisión de la legislación pendiente.