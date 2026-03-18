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Advierte IP de vacíos en decreto para ampliar actividades en ZI

Buscan que en la zona fabril haya giros comerciales y de servicios

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 18, 2026 02:33 p.m.
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Advierte IP de vacíos en decreto para ampliar actividades en ZI

El decreto que regula la zona industrial presenta vacíos que permiten la instalación de giros incompatibles —incluso en áreas de riesgo— y generan conflictos entre autoridades estatales y municipales, advirtieron empresarios ante la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado.

Durante el encuentro, representantes de organismos como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra)Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)Industriales Potosinos A.C. (IPAC) y la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UZZI) señalaron que la falta de precisión en el uso de suelo abre la puerta a escenarios irregulares, como la posible instalación de comercios, servicios o incluso espacios educativos junto a industrias con actividades peligrosas.

Ónix Ponce Lomas, vicepresidente de Canacintra, explicó que la zona industrial —con más de 2 mil 500 hectáreas y alrededor de 600 empresas— arrastra rezagos en infraestructura y ordenamiento, a lo que se suma un decreto actualizado en 2014 que, aunque buscó modernizar disposiciones previas, carece de delimitaciones claras sobre el polígono territorial, los giros permitidos y las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

Entre los principales problemas, destacaron la ambigüedad sobre quién debe atender el mantenimiento de infraestructura —como semáforos, pavimentación y servicios—, así como la falta de claridad en la competencia sobre el uso de suelo, lo que ya derivó en controversias con el Ayuntamiento de la Capital ante la interpretación de que el Gobierno del Estado podría asumir dichas facultades.

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Ante este escenario, el sector empresarial presentó una propuesta de reglamento para acotar el decreto vigente, establecer criterios sobre actividades permitidas y dar participación a organismos en la evaluación de nuevos proyectos.

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El diputado presidente de la comisión, César Lara Rocha, reconoció que el decreto que presentó surgió para ampliar actividades comerciales y de servicios, pero admitió la necesidad de revisarlo, por lo que se acordó continuar con mesas de trabajo para analizar y, en su caso, ajustar el marco normativo.

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