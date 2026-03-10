Advierte JGTS de cárcel por causar incendios

El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, advirtió que las autoridades actuarán con firmeza contra quienes provoquen incendios forestales de manera dolosa o por manejo irresponsable del fuego, al recordar que las penas en la entidad pueden alcanzar hasta 15 años de prisión.

El funcionario señaló que en lo que va del año se ha registrado una cantidad importante de incendios en el estado, varios de ellos originados de forma intencional o por descuidos en el uso del fuego.

Indicó que la temporada comenzó de forma temprana, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar las acciones de prevención y combate.

Torres Sánchez recordó que en abril del año pasado el Congreso local aprobó una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo para endurecer las sanciones contra quienes provoquen este tipo de siniestros. La reforma establece penas que van de cinco a 15 años de prisión, además de nuevos tipos penales cuando el fuego causa daños en bosques o selvas.

El secretario general de Gobierno subrayó que, aunque los ecosistemas pueden regenerarse, los procesos de recuperación pueden tardar entre 50 y 100 años, lo que representa un impacto ambiental significativo y afecta directamente a la población.

Asimismo, afirmó que el gobierno estatal mantendrá el despliegue de recursos para atender los incendios forestales. "Vamos a ser extremadamente cuidadosos para atenderlos sin escatimar recursos", expresó.

Finalmente, advirtió que cuando se identifique a personas responsables de provocar incendios, las autoridades serán "implacables" para que enfrenten las consecuencias legales correspondientes.