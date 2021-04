Advierte Machinena por funcionarios y candidatos presuntamente ligados a la delincuencia en municipios

Después de que en días pasados el candidato a la gubernatura viviera un acto de intimidación por parte de Policías Municipales en el centro de Matehuala, en rueda de prensa y acompañado de aspirantes de Fuerza por México, el candidato a gobernador Juan Carlos Machinena Morales puso el tema sobre la mesa.

"Nos enteramos después que son policías, pero que también hacen función de halcones, el tema de Matehuala es muy delicado. He comentado lo que me dice la ciudadanía, que los que extorsionaban en el centro de Matehuala en varios comercios, hoy en día tienen puestos directivos en el municipio, uno de ellos es el director de Comercio".







Machinena Morales exhortó a las autoridades a investigar y tomar cartas en el asunto, "ya tenemos directivos municipales imaginemos en el estado que puede pasar, los potosinos, los huastecos no queremos a gente ligada a la delincuencia que este en puestos directivos y mucho menos como candidatos o futuros diputados o más, no queremos eso".







Machinena Morales expuso que existen zonas impenetrables en donde los candidatos como él no pueden hacer campaña, como en el municipio de Rayón donde hubo amenazas al equipo de Fuerza por México; "amenazas telefónicas, dejaron anónimos debajo de las puertas para que no me recibieran y no tuvieran una reunión conmigo, fueron a decirles que tuvieran cuidado, que no me recibieran, que no valía la pena".

Declaró que se dio conocimiento a la Secretaría de Seguridad Pública, la táctica fue cambiar el lugar de la reunión, se contó con vigilancia y finalmente la reunión se llevó a cabo.







Otro caso fue en Villa de Ramos en la comunidad de Los Hernández y El Salitrillo anteriormente se registraron hechos de violencia ligados a cárteles del crimen organizado, la población para protegerse habilito unos portones, "no puede seguir pasando esto, una vez más los han vuelto a habilitar porque temen que un nuevo grupo criminal se les vuelva a meter".







Comentó que al querer asistir a la comunidad de La Dulce le advirtieron que no acudiera, "si quiere mejor les decimos que vengan acá, no vaya para allá, hay sitios en donde los candidatos no pueden hacer campaña en SLP".







Agregó que, el municipio de Tanquián es un lugar que si quiere asistir previamente se comunicará con el comandante de la Zona Militar, "para que me diga cuándo puedo ir a Tanquián, porque al parecer no se puede ir, ya no nada más de noche, tampoco de día".







"Hay riesgos, los candidatos somos incomodos a ciertas tendencias en la posible obtención del poder, pues más", puntualizó el abanderado del partido rosa mexicano.