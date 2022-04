Advierten por falsos gestores de la Secretaría del Bienestar en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., abril 1 (EL UNIVERSAL).- El delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno de México en San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, rechazó que funcionarios de la Secretaría del Bienestar estén llevando a cabo entregas o gestiones domiciliarias, mucho menos solicitando dinero a las personas para algún trámite ni tampoco hay ningún programa de cambio de televisores.

Lo anterior, luego de que circuló la noticia de que una persona con un chaleco supuestamente de Morena o de la Secretaría del Bienestar estafó a una persona en el Barrio de San Juan de Guadalupe, asegurándole el cambio de su televisor por uno nuevo y con ello sustrajo el aparato, además de datos personales de la afectada.

En este sentido, Morales Mendoza recalcó: "los servidores de la Nación están siempre bien identificados con sus gafetes y sus nombres, no tengo conocimiento de denuncias al respecto... todos los trámites de nosotros son gratuitos; entonces, si alguien le pide dinero, no tiene nada qué ver con la Secretaría del Bienestar".

Asimismo, señaló que no hay ningún programa que tenga qué ver con cambio de televisores: "se tiene que tener mucho cuidado y si verificar el nombre y la identificación del servidor de la Nación con quien se esté tratando para evitar cualquier problema", recomendó.