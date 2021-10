Advierten que vacunación de trabajadores será obligatoria

Los trabajadores de la zona industrial deberán de contar con su esquema de vacunación contra Covid-19 para poder ingresar a los centros laborales, según adelantó en rueda de prensa el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, Juan Puente Morón.

El dirigente del sector industrial dijo que se tiene previsto que para la primera quincena del mes de noviembre será la fecha límite en la que las plantas industriales implementen ésta nueva normativa que tiene como finalidad preservar el bien común de los trabajadores y sus familias, por ello, se llegó a esta decisión a consideración de que la jornada de vacunación para los distintos grupos de edad está por concluir, ya que ha cubierto a cada grupo de los 18 años en adelante e incluso se han abierto varias fechas especiales para rezagados.

Subrayó que las y los trabajadores para poder ingresar deberán de acreditar que ya cuentan con el esquema completo de su vacunación.

"Vamos a entrar en ese esquema de, no entran si no están vacunados, porque es un punto de infección muy latente, aún no hay empresas que estén requiriendo el certificado pero ya deben estar en ese proceso porque a estas alturas ya deben estar gran parte de la población con su esquema de vacunación", indicó el líder industrial.

Finalmente, el dirigente del sector industrial de la zona metropolitana conminó a que las personas de 18 años en adelante que no han completado su esquema de vacunación contra Covid-19, o que incluso no cuentan con ninguna dosis, aprovechen la jornada para rezagados pues el virus y sus variantes siguen vigentes y causando muertes entre la población potosina.